Başbakan'dan flaş dolar açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başbakan'ın gündeminde son günlerde döviz kurlarındak dalgalanmalar vardı. Yıldırım ''12 senede küresel türbülansların içinden ülkemizi çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor''dedi.

Yıldırım, "Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu. Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor’ diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük" dedi.