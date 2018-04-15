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Başbakan'dan flaş dolar açıklaması! Dolar fırlasa...

Başbakan'dan flaş dolar açıklaması! Dolar fırlasa...

Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili; ''Sanki dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok, gerekli tedbirler alınmaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 12 senede küresel türbülansların içinden ülkemizi çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 14:00 - Güncelleme: 15-04-2018 14:00

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başbakan'ın gündeminde son günlerde döviz kurlarındak dalgalanmalar vardı. Yıldırım ''12 senede küresel türbülansların içinden ülkemizi çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor'' dedi.

Yıldırım, "Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu. Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor’ diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük" dedi.

BU GEÇ KALINMIŞ BİR CEVAPTI: İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları: 7 yıldır Suriye’de vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların bugün harekete geçmeleri geç kalmış bir cevaptır ancak yine de katillere verilmiş bir cevaptır. O nedenle olumlu bir adım olarak görüyoruz. Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalan, ister kimyasal silahlarla, ister normal silahlarla insanları yok eden rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz.

RUSYA VE İRAN PARASI DA DEĞER KAYBETTTİ

Bölgemizi saran çatışma ortamı doğal olarak küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftada yaşadığımız gerilim adeta, ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak’ sorusunu gündeme getirdi.Bunun sonuçları oldu. Mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde dalgalanma oldu.

TÜRKİYE KRİZE GİDİYOR DİYE KAMPANYA YAPIYORLAR

Bunu fırsat bilenler ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor’ diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki Türkiye krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar gerçeklerden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir şey getirmeyeceğini bir kez daha gördük.

DOLAR FIRLASA ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR

Sanki dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok, gerekli tedbirler alınmaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 12 senede küresel türbülansların içinden ülkemizi çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor.

TÜRKİYE ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a yapıyoruz. Bu sene sonunda ilk bölümünü açacağız. ‘Türkiye’ye ne oluyor, Türkiye neden böyle büyük projeler yapıyor’ diye bazılarının canları sıkılmış olabilir ama onların canlarını sıkmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın, Türkiye artık eski Türkiye değil.

HESABINI YARGIDA VERİYORLAR

16 Nisan Türkiye’nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye 94 yıllık cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş kararı vermiştir. Gençler yeni sistemin öncüsü olmaya hazır mısınız? AK kadınlar yeni sistemi hayata geçirmeye var mısınız?

28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış ‘biz darbe falan yapmadık’ diyorlar. Bu millet, ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek’ dediklerini unutmadı. Zaman değişti, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er ya da geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa adalet ilkelerine uygun olarak hareket etmelidir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Firlaya fırlaya milleti uçurdunuz 15 Nisan 2018 14:47 Tamam dolari birakin firlasin peki petrolu ve ilaclari elekrik eşyalar vs neden bunlari fırlatyorsunuz gene doviz diyeceksiniz bir dediyiniz diyerini tutmuyor ülkeyi satıniz ekonomiyi batırdinız yürü be gidinde vatan sizden kurtulsun

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