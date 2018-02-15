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Başbakan'dan Almanya'ya flaş çağrı: Normale dönme vakti gedi

Başbakan'dan Almanya'ya flaş çağrı: Normale dönme vakti gedi

Almanya Başbakanı Merkel'le görüşmesi öncesi iki ülke arasındaki gerilimle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'ya zeytin dalı uzattı.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 17:04 - Güncelleme: 15-02-2018 17:04

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçti. Yıldırım, Berlin'e hareketi sırasında, uçakta aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" dedi. 

Yıldırım'ın açıklamaları:

Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz. İlk olarak Berlin’de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de , dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz.

Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz.

- Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz?

Gidiyoruz işte bakalım göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum.

ALMANYA'NIN 'PKK' KARARI

- Terör örgütü PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi?

Bunlar önemli adımlar. Son zamanlarda  Almanya, PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişkilerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliği'nin bel kemiğini oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey-güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör  örgütünün , DEAŞ'ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akınını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.

DENİZ YÜCEL AÇIKLAMASI

- Deniz Yücel ile ilgili açıklamalarınız oldu, nasıl bir olumlu adım bekleniyor?

Türkiye hukuk devleti, yargının işi ayrı, siyasetin işi ayrı. Üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hakim karşısına çıkacak, oradan da bir sonuç çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Zannediyorum, yakın zamanda böyle bir gelişme olur. Bu konu da Türkiye-Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 17:09 Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Tillerson’un bugün Ankara’ya giderek AKP hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunması bekleniyor

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Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

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