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Başbakan Yıldırım'dan yerli otomobille ilgili flaş açıklama!

Başbakan Yıldırım'dan yerli otomobille ilgili flaş açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa'da AK Parti İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 21:02 - Güncelleme: 26-02-2018 00:19

Başbakan Binali Yıldırım, yerli otomobilde seri üretime 2020-2021 yılında başlanacağını söyledi. Türkiye'nin ekonomisini sağlam ve istikrarlı olduğunu kaydeden Yıldırım, 2017'de yaşanan rekor büyümenin devam edeceğini söyledi.

Binali Yıldırım, dün partisinin Bursa il kongresinde konuştu. Yerli otomobille ilgili bir kez daha konuşan Başbakan Yıldırım, teknoloji transferi ile yerli ve milli ürünlerin daha da artırılacağını kaydetti. Yıldırım şöyle konuştu:

"Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet  gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz.

Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız.

Her daim milletle beraber yürüdük. İstiklalimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odaklarına karşı  mücadelemiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyetini artık hiç kimse, hiçbir güç darbeyle, terörle, tuzaklarla durduramayacak, yürüyüşünü kesemeyecek. Türkiye'nin ekonomisi sağlam, istikrarlı. Yıllardır atlattığımız nice badirelere rağmen kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile krize girdiği bir dönemde, Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ediyor. Ekonomide  seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 rekor büyümesi, ihracat ve istihdam artışıyla devam ediyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • kundemacı 25 Şubat 2018 23:27 Seri üretimi 2019 dan önce yapın, aksi durumda seçimde bu işten yararlanamazsınız.

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