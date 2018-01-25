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Başbakan Yıldırım'dan sert Afrin mesajı!

Başbakan Yıldırım'dan sert Afrin mesajı!

Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''ABD'nin terör örgütleriyle iş tutması küçük düşürücüdür. Hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Gücünüz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın.'' ifadelerini kullandı. Yıldırım, ayrıca ''300'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 11:55 - Güncelleme: 25-01-2018 11:55

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, ''ABD'nin terör örgütleriyle iş tutması küçük düşürücüdür. Hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Gücünüz yetiyorsa Mehmetçik'in karşısına çıkın. 300'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' dedi.

''EKONOMİMİZ BUNDAN ETKİLENMEZ''
Başbakan, ''Zeytin Dalı operasyonunun 6'ıncı günü. Operasyon başlarsa ekonomi krize girecek falan gibi kara propagandalar yaptılar. Milletime açık bir şey söylüyorum. 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyoruz. Terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. 80'li yıllardan bu yana hem yurtiçi hem yurtdışında gerçekleştiriyoruz. Bizim ekonomimiz bundan etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder. İş yapmak isteyen iş yatırım yapmak isteyen yatırım yapar.'' ifadelerini kullandı.

''YÜREĞİNİZ YETİYORSA MEHMETÇİK'İN KARŞISINA ÇIKIN''
Dün Kilis'e atılan roketli saldırıyla alakalı konuşan Yıldırım, ''Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dünyaya şunu anlatıyoruz; camide toplanıp dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar! Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın.'' dedi.

''KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR İŞTİR''
ABD'ye sert sözlerle yüklenen Başbakan, ''Nerede savunmasız bir insan varsa ona kast ederler. Durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güneyde oluşan şer kuşağını yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Halkı ve meşru bir operasyondur. Dünya da Türkiye'nin meşru müdafada hakkını teslim etmektedir. Üzücü olan müttefik dediğimiz bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması küçük düşürücü bir iştir.'' dedi.

''300'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRLDİ''
Yıldırım, ''Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara destek vermesi akla ziyan bir iştir. Biz hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu ister batısı olsun. Bölgenin yeni kaoslara yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Bugün 6'ncı gündeyiz. Oradaki kardeşlerimizi canından bezdiren terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir." şeklinde konuştu.

TEK KARTLA ORTAK ÖDEME SİSTEMİ
Yıldırım, ''Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor. Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak.'' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Payitaht 1453 25 Ocak 2018 13:32 Arkadaşlar, Yerli ve Milli Edebiyatı yapan Arkadaşların hepsinin altında GICIR GICIR YEP YENİ CİLLOP GİBİ Yerli ve Milli MERCEDES'ler, Yerli ve Milli BMW'ler, Yerli ve Milli AUDİ'ler ve daha markalarının ismini dahi duymadığımız SÜPER LÜX Yerli ve Milli ARAÇLAR, Veee... Avrupanın Sanayi Devleri olan Alman, İngiliz ve Fransız Devlet Adamlarının altında dahi olmayan SÜPER SÜPER LÜX UÇAKLAR bulunmaktadır...! Üstelik altlarındaki bu SÜPER LÜX Araçlar için ceplerinden BEŞ KURUŞ ödemezler ve parasını biz Vatandaşlara ödetirler. Karşılığında arada bir CUMA’ya giderek Medya’ya bir kaç Poz verirler yeter..! Sonrada biz Vatandaşları ne kadar çok sevdiklerini söylerler... Sağılan İNEK misali..! Mesela TBMM'sinin AKP'nin Yerli ve Milli Başkanının 1700000,00€ Yazı ile ''BİR MİLYON YEDİYÜZBİN AVRO'' Bu günkü Kur üzerinden yaklaşık SEKİZ MİLYON LİRA değerinde Yerli ve Milli..! MERCEDES MAİBACH Marka Makam Arabasına bindiğini biliyormusunuz...!?

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Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

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