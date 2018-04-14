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Başbakan Yıldırım'dan operasyon açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan operasyon açıklaması

Başbakan Yıldırım, "7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor." dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 13:39 - Güncelleme: 14-04-2018 13:39

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyon vardı. Vahşetin 7 yıldır sürdüğünü belirten Yıldırım, insan hayatının Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası hatırlanmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hakkı Başar Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?
Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejimin kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katlettiğini hatırlatan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki, 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz? Tabii ki ne kimyasal silahla ne de normal bir silahla hiçbir insan hayatına kastetmeyi bizim inancımız da bizim hukukumuz da asla kabul etmez. Ancak, Suriye'de çözüm isteyenlerin göstermelik vicdan istismarıyla değil, gerçekten sorumluluk alarak bu vahşetin sona erdirilmesi için daha çok çalışmaları gerekiyor. Sahada rekabet etmek, ülkedeki sorunları çözmez, masumların, sivillerin yaşamasına katkı sağlamaz. Suriye'de tek ülke, barış için, insanlık için, terörün yok edilmesi için gece gündüz çalışıyor. o ülkenin adı Türkiye'dir, o liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

ALINMASI GEREKN TEDBİRLERİ ALIYORUZ
Başbakan Yıldırım, "Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

28 ŞUBAT DAVASI
Başbakan Yıldırım, 28 Şubat davası kararı hakkında, "Hukuk devletinde hesabı soruluyor. Bu ülkede demokrasilerde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • misafir 14 Nisan 2018 15:01 yine sadece kınadık galiba

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