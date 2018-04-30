Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımız hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. İşler iyi gidiyor. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.

GENÇLERE İŞ YERİ AÇMADA KOLAYLIK

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.