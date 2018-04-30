Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımız hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. İşler iyi gidiyor. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.

VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve pirim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MÜRACAAT

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımzı Temmuz ayının sonuna kadar müracat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz.