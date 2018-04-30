Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımız hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. İşler iyi gidiyor. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.

VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Muhalefet kendine göre itirazlar ortaya koyacak, konu daha iyi anlaşılmış olacak. Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve pirim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.

TEMMUZ AYI SONUNA KADAR MÜRACAAT

Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımzı Temmuz ayının sonuna kadar müracat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.

BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz.

GENÇLERE İŞ YERİ AÇMADA KOLAYLIK

Gençlerimize yönelik iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençler var, bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek bunun yanında 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primi ödemeyecek, devlet ödeyecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜŞ AFFI

Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz.

Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak.

''İMAR AFFI DEĞİL İMAR BARIŞI''

Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Bu konuda çok köklü son 50 yılın sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek?

İmarsız yapılmış, başkasının mülküne yapılmış mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamaış. Bu yapıların yapılmış tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa görünüyor, tapusu yok.

Bütün bu konulardan dolayı vatandaş su alamıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor.

Bu sorun büyük şehirlerde çok fazla. Olmayan yer yok. Bütün bu konuları derli toplu ele aldık, aylarca çalışıldı. Bir yanlış haksızlık yapmayalım diye.

Bunları bir yapı kayıt belgesi vereceğiz, kanun çıkınca. Yapı kayıt belgesi daha sonraki imar alacaksa imar alırken işine yarayacak, kentsel dönüşüme gidecekse öncelik tanınacak, tapu verileceği zamanda bu belge aranacak.

13 milyon bina, her birinde ortalama 5 kişi yaşasa ne kadar büyük bir nüfusa hitap ediyor.

Bu ilk ve en önemli adım, bu bir imar affı değildir, bu bir imar barışıdır.

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