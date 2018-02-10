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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel sen de ittifaka katıl

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel sen de ittifaka katıl

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin harekatına yönelik açıklamaları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 14:13 - Güncelleme: 10-02-2018 14:13

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da AK Parti Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Afrin harekatına yönelik açıklamaları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini" ifadelerini kullandı.

''SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ GERİ DÖNECEK''
"Zeyti Dalı Harekatı devam ediyor. Sınırlarımızın güvenliği için yaptığımız operasyonu karalamaya çalışanlar var. Ama biz haklıyız onun için güçlüyüz.'' diyen Yıldırım, ''Alçak terör örgütüne orada yaptığı zulümleri bitirmek için gitik. hiçbir devlet yanı başında ur gibi büyüyen bir terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Sadece teröre odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. Terör örgütlerinden hiçbiri kalmayana kadar bu harekat devam edecek. Sonra oradan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimiz geri dönecek.'' dedi.

''MİLLİLİK FETÖ AĞZIYLA KONUŞMAKLA OLMAZ''
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan, ''DEAŞ ile mücadele ediyoruz diye PKK'ya destek verenleri, sözde dost diye bildiğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz. PYD/PKK ile içerde de aynı dili kullanan siyasetçilerimiz var. Bugünlerde sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının biri milli olmak yerli olmak diyor. Tüfeği bile yapamıyoruz diyor. Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun? Ortaçağda mı kaldın. Türkiye, tüfeğini de İHA'sını da tankını da yapıyor. Millilik yerlilik lafla olmak, FETÖ ağzı ile PKK/PYD ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce sen partindeki PYD terör örgütü değildir diyenlere bak.'' ifadelerini kullandı.

''GEL SEN DE İTTİFAKA KATIL''
CHP Liderini eleştirmeye devam eden Başbakan, ''Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin sinesinde sana da yer var. Bu açıklamalar terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor.'' çağrısında bulundu.

''KİMSE ROKETLE ÖLEN YARALANAN SİVİLLERİ GÖRMÜYOR''
Sivillerin yaralanmaması ya da ölmemesi için hassas davrandıklarının altını çizen Yıldırım, Türk askeri kılı kırk yarıyor. Sivillerin canına bir şey gelmesin diye. Ama siviller konusunda hassas olanlar, Kilis'e Hatay'a düşen 110 roketi, ölen ve yaralanan vatandaşlarımızı görmüyor. Kimse Türkiye'yi Suriye ile parselleyenlerle karıştırmasın. Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir." şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MİSAFİR 10 Şubat 2018 15:29 YANİ SİZ MİLLİSİNİZ ÖYLEMİ ? VE SAYIN KILIÇDAROĞLU SİZE GÖRE MİLLİ DEĞİL ..ARTIK SU GİBİ AÇIKÇA BELLİDİR ..KİM BE KİMLER MİLLİ VE KİMLER DEĞİL TABİKİ..

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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