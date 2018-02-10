Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel sen de ittifaka katıl

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da AK Parti Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Afrin harekatına yönelik açıklamaları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini" ifadelerini kullandı.

''SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ GERİ DÖNECEK''

"Zeyti Dalı Harekatı devam ediyor. Sınırlarımızın güvenliği için yaptığımız operasyonu karalamaya çalışanlar var. Ama biz haklıyız onun için güçlüyüz.'' diyen Yıldırım, ''Alçak terör örgütüne orada yaptığı zulümleri bitirmek için gitik. hiçbir devlet yanı başında ur gibi büyüyen bir terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Sadece teröre odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. Terör örgütlerinden hiçbiri kalmayana kadar bu harekat devam edecek. Sonra oradan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimiz geri dönecek.'' dedi.

''MİLLİLİK FETÖ AĞZIYLA KONUŞMAKLA OLMAZ''

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan, ''DEAŞ ile mücadele ediyoruz diye PKK'ya destek verenleri, sözde dost diye bildiğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz. PYD/PKK ile içerde de aynı dili kullanan siyasetçilerimiz var. Bugünlerde sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının biri milli olmak yerli olmak diyor. Tüfeği bile yapamıyoruz diyor. Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun? Ortaçağda mı kaldın. Türkiye, tüfeğini de İHA'sını da tankını da yapıyor. Millilik yerlilik lafla olmak, FETÖ ağzı ile PKK/PYD ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce sen partindeki PYD terör örgütü değildir diyenlere bak.'' ifadelerini kullandı.

''GEL SEN DE İTTİFAKA KATIL''

CHP Liderini eleştirmeye devam eden Başbakan, ''Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin sinesinde sana da yer var. Bu açıklamalar terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor.'' çağrısında bulundu.

''KİMSE ROKETLE ÖLEN YARALANAN SİVİLLERİ GÖRMÜYOR''

Sivillerin yaralanmaması ya da ölmemesi için hassas davrandıklarının altını çizen Yıldırım, Türk askeri kılı kırk yarıyor. Sivillerin canına bir şey gelmesin diye. Ama siviller konusunda hassas olanlar, Kilis'e Hatay'a düşen 110 roketi, ölen ve yaralanan vatandaşlarımızı görmüyor. Kimse Türkiye'yi Suriye ile parselleyenlerle karıştırmasın. Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir." şeklinde konuştu.