Başbakan Yıldırım'dan kara harekatı açıklaması

Afrin operasyonun başlamasının ardından konuşan Başbakan Yıldırım, "Tüm hedefler imha edildi. Kara unsurları yarın devreye girecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Afrin'le ilgili bilgi paylaşımında bulunan Yıldırım, görüşme sonrası Bahçeli ile birlikte kameralar karşısına geçti. Yıldırım, "Kara unsurları yarın devreye girecek." sözleriyle Afrin'e kara harekatı tarihini verdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Afrin harekatının hedefi barış ve huzuru sağlamak.İlk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.

"HEDEFİMİZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ''

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir.