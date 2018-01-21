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Başbakan Yıldırım'dan kara harekatı açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan kara harekatı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonuyla ilgili "Kara unsurları yarın devreye girecek" diyerek kara harekatının başlangıç tarihini verdi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 21:38 - Güncelleme: 21-01-2018 00:46

Afrin operasyonun başlamasının ardından konuşan Başbakan Yıldırım, "Tüm hedefler imha edildi. Kara unsurları yarın devreye girecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Afrin'le ilgili bilgi paylaşımında bulunan Yıldırım, görüşme sonrası Bahçeli ile birlikte kameralar karşısına geçti. Yıldırım, "Kara unsurları yarın devreye girecek." sözleriyle Afrin'e kara harekatı tarihini verdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Afrin harekatının hedefi barış ve huzuru sağlamak.İlk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir.

"HEDEFİMİZ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ''

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir.

"KÜRTLERİ DE, ARAPLARI DA ELİ KANLI ÖRGÜTÜN...''

Son üç yıldan beri bölgede terör örgütünün adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır ve ülkemize 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Dolayısıyla terör örgütünün 'Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor' gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Yapılan operasyon, Kürtleri de Arapları da masum insanları da bu eli kanlı, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır.

"MEŞRUİYETİNİ ULUSLARARASI HUKUKTAN ALMAKTADIR"

Allah Mehmetçiğin, askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanımız şunu bilmelidir ki 80 milyon milletin duası, desteği, onların arkasındadır.

Bu harekat Türkiye'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletler kararlarından aldığı bir harekattır. Harekatın adı Zeytin Dalı Harekatıdır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır.

BAHÇELİ: BU HAREKAT ADI VE KAPSAMI AÇISINDAN ÇOK ANLAMLIDIR

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

19 Ocak 2018 tarihinde TSK tarafından Afrin'e yönelik başlatılmış olan Zeytin Dalı operasyonunun milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır, kapsamı dahi anlamlıdır.

"İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON"

Bir yönüyle diplomasi, bir yönüyle Silahlı Kuvvetler, bir yönüyle de kamuoyunun oluşturulması konusunda iyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkat çekmektedir.

Genelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • emir 21 Ocak 2018 00:58 afrinde referandum olsun, halk kimi istiyorsa o kalsın orda, o zaman belli olur halkın kimi isteyip istemedigi,

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