Başbakan Yıldırım'dan flaş seçim açıklaması!

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran başbakan Binali Yıldırım erken seçim ve uyum yasaları ile ilgili olarak "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN SKANDAL KARARI: "Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması lazım. FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilebilir bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanaistan'ı barınak olarak görmeye başladı."

ABD'YE ERKEN SEÇİM CEVABI: "ABD'liler seçim görmek istiyorsa buraya gelsin. ABD'deki seçinlerde hile tartışması bitmedi. Önce kendi işlerine baksınlar."