Başbakan Yıldırım'dan flaş seçim açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım cuma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan erken seçimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım 100 bin imza ile aday gösterilmede noter şartının olmadığını söyledi. Başbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;
Uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri.
YUNANİSTAN'IN SKANDAL KARARI
Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması lazım. FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilebilir bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanaistan'ı barınak olarak görmeye başladı.
ABD'YE ERKEN SEÇİM CEVABI
ABD'liler seçim görmek istiyorsa buraya gelsin. ABD'deki seçinlerde hile tartıması bitmedi.Önce kendi işlerine baksınlar.
ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRI
"Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir."
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65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri FakülDEVAMI »
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