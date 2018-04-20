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Başbakan Yıldırım'dan flaş seçim açıklaması!

Başbakan Yıldırım'dan flaş seçim açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım erken seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçimde noter şartının olmadığını söyleyen Yıldırım ''100 bin imza ile aday gösterilebilecek ve noter şartı olmayacak açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 14:01 - Güncelleme: 20-04-2018 14:01

Başbakan Binali Yıldırım cuma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan erken seçimle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım 100 bin imza ile aday gösterilmede noter şartının olmadığını söyledi. Başbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri.

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