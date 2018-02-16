Başbakan Yıldırım'dan flaş Almanya sözleri!

Başbakan Binali Yıldırım, Alman mevkidaşı Angela Merkel'le dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız" diye konuştu.

EŞİ ÇİÇEKLE KARŞILADI

Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel 'hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. Deniz Yücel'i tahliyesinin ardından cezaevi önünde eşi Dilek Mayatürk Yücel çiçekle karşıladı. İkili birbirine sarılarak hasret giderdi. O anları çeken avukatı Veysel Ok, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.



DENİZ YÜCEL TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yücel, mahkemenin iddianameyi kabulüyle tahliye edildi.



MERKEL'DEN TAHLİYE YORUMU

Almanya Başbakanı Merkel ise "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" ifadelerini kullandı.