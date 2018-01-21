  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması... İlginç detaylar...

Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması... İlginç detaylar...

Türk askerinin 11.05'te sınırı geçtiğini açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın 4 aşamadan oluşacağını belirterek, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-01-2018 12:08 - Güncelleme: 21-01-2018 12:12

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Yıldırım, bölgede 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. 

ÇOK SERİ BİÇİMDE YAPILACAK: Başbakan Binali Yıldırım, “Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi.

DİPLOMATİK BİLGİLENDİRME YAPILDI: Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD’den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran’ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinde Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

ABD'NİN SÖZÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ: Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

SAAT 11.05’TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI: Kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyuran Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yıldırım, Hareket Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti.

ÜLKELERİNİ KORUMAYA GAYRET EDİYORLAR: Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli görevler yaptığını hatırlatan Başbakan, "Şimdi de gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar" diye konuştu. Yıldırım, Özgür Suriye Ordusunun Türk askerinin kontrolünde harekata iştirak ettiğini kaydetti.

YENİ GÖÇ DALGASI OLUR MU?: Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, “Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz” dedi.

KİLİS'E 6 ROKET ATILDI: Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması... İlginç detaylar... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • M.yilmaz 21 Ocak 2018 12:53 Allahım korusun sizlerle gurur diyoruz türk askeri bizim göz bebeğimiz

    CEVAP YAZ 1 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat