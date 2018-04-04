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Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar!

Başbakan Yıldırım, Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı konuşuyor.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 12:35 - Güncelleme: 04-04-2018 12:35

Başbakan Yıldırım, Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı konuşuyor. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları:

- Yolunuz da bahtınız da açık olsun. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphem yok.2018 bütçesinde eğitim en büyük payı aldı. Hükümet olarak belirlediğimiz dört ana eksen var bunlardan en önemlisi eğitimdir. Eğitimin gelişmesi ve gelişen şatlara göre yeniden düzeltilmesi gerekiyor. 1950'den bu yana 68 yılda öğrenci sayımız 300 kat arttı.  Ülkemize kabul edeceğimiz her öğrenci bizim elçimizdir. Sadece bu yetmez. Özellikle yurtdışında çok daha etkin bir tanıtım kampanyası izlenmeli ve çok sayıda öğrencinin ülkemize gelmesi sağlanmalıdır düşüncesindeyim.Üniversitelerde kontenjanın yüzde 5'i kadar yabancı öğrenci ağırlamamız gerekiyor. HER İKİ LİSELİDEN BİRİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞİYOR

- Son 16 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de baş döndürücü bir hızla önemli atılımlar gerçekleştirdik. İlköğretimde okuma oranı yüzde 100. Her iki lise öğrencisinden biri üniversiteye yerleşiyor. Üniversitelerdeki kız öğrencilerimizin sayısı erkeklerden fazla, bundan gurur duyuyoruz. Öğretim üyesi bakımından da durum farklı değil. Üniversiteleri bayanlar teslim almış, hayırlı uğurlu olsun. Kızlarımızın, hanımların eli değdiği yer çok daha güzel olur.

ÖĞRETMEN SAYIMIZ ASKER SAYIMIZI GEÇTİ

- Öğretmen sayımız, asker sayımızın neredeyse 1,5 katına çıktı. Derslikler açtık, kapasiteyi artırdık ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısını 36'dan 24'e düşürmeyi başardık.

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