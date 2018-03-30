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Başbakan Yıldırım'dan dikkat çeken Fransa yorumu

Başbakan Yıldırım'dan dikkat çeken Fransa yorumu

ABD ve Fransa'nın dün akşam yaptıkları Suriye çıkışlarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, 'ABD ve Fransa vardiya değişimi yapıyor' dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 20:24 - Güncelleme: 30-03-2018 20:24

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

Fransa ile YPG gerilimi ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması konusunda Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Yıldırım yaptığı açıklamada NATO mütteffiki Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, ''Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz.'' dedi. 

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, ''Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak'' ifadelerini kullandı.

İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Yıldırım, ''Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok'' açıklamasında bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 20:40 Şu kalleş fransaya senin suriyede ne işin var leş kargasi gibi üśüşüyosunuz diyen yokmu.

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