Başbakan Yıldırım'dan Batı'ya Ortadoğu eleştirisi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuştu. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da yaşananlara değinen Yıldırım, batılı ülkeleri eleştirdi.

"Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz" diyen Yıldırım, "Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR BEDELİNİ AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım: "TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar, yaklaşık 40 milyon dolar civarındadır. 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 milyon dolardır." dedi.

''TÜKİYE'DEN BAŞKA KİMSE MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKMIYOR''

"Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaktan gelerek güç savaşı verirken Türkiye, insanı yaşat ki devlet yaşasın dünya barışı olsun şeklinde anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor.'' diyen Yıldırım, ''Çatışmaların başlamasından itibaren kapılarımızı mazlumlara açtık. Suriye'den Irak'tan Afganistan'dan 3.5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Bunu 7 seneden fazla süredir yapıyor. Ne BM ne ABD ne Avrupa mültecilere sahip çıkmıyor ve gerekli desteği göstermiyor. Türkiye elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunabilmesi için gerekli desteği gösteriyor. Türkiye gelirine göre en fazla yardım yapan ülke konumuna sahip." ifadelerini kullandı.