  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Başbakan Yıldırım'dan Batı'ya Ortadoğu eleştirisi

Başbakan Yıldırım'dan Batı'ya Ortadoğu eleştirisi

Moğalistan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Ortadoğu'da yaşananlar üzerinden Batılı ülkeleri eleştirdi. Yıldırım, "Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 14:06 - Güncelleme: 06-04-2018 14:06

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuştu. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'da yaşananlara değinen Yıldırım, batılı ülkeleri eleştirdi. 

"Ortadoğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz" diyen Yıldırım, "Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR BEDELİNİ AÇIKLADI
Başbakan Yıldırım: "TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar, yaklaşık 40 milyon dolar civarındadır. 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 milyon dolardır." dedi.

''TÜKİYE'DEN BAŞKA KİMSE MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKMIYOR''
"Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaktan gelerek güç savaşı verirken Türkiye, insanı yaşat ki devlet yaşasın dünya barışı olsun şeklinde anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor.'' diyen Yıldırım, ''Çatışmaların başlamasından itibaren kapılarımızı mazlumlara açtık. Suriye'den Irak'tan Afganistan'dan 3.5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Bunu 7 seneden fazla süredir yapıyor. Ne BM ne ABD ne Avrupa mültecilere sahip çıkmıyor ve gerekli desteği göstermiyor. Türkiye elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunabilmesi için gerekli desteği gösteriyor. Türkiye gelirine göre en fazla yardım yapan ülke konumuna sahip." ifadelerini kullandı.

 

 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başbakan Yıldırım'dan Batı'ya Ortadoğu eleştirisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro