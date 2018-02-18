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Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya 'Osmanlı tokadı' cevabı!

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya 'Osmanlı tokadı' cevabı!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, AK Parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. Gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz dedim" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 15:51 - Güncelleme: 18-02-2018 15:51

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Ankara İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Ankara geleceğimizin de şehridir. Mustafa Kemal Paşa'nın şehri, başkent Ankara'dan öncelikle Afrin'de destan yazan Mehmetleri selamlıyorum. Sözlerimin başında, sayın Cumhurbaşkanım, dün Hakk'ın rahmetine kavuşan İzmir Güzelbahçe İlçe Başkanımız Vasfi Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kalbi Ankara'dayız. 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz.

Bu salonu hınca hınç doldura, sevdası ile gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Emek ve gayret bizimdir, başarı millete aittir. Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız. AK Parti siyaseti toplumsal kardeşliğin, barışın teminatıdır. 16 yıl boyunca demokrasi, adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. 81 ilimize hizmet götürdük. 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik, ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de ülkeyi böldürtmeyiz. Darbe girişimlerini gördük ama yılmadık, korkmadı. Sevdamızı, mevzimizi asla terk etmedik.

BANA OSMANLI TOKADINI SORDULAR...

Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' diyor sordular. Dedim ki, işte gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.

Sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin, Mehmetçiğin hassasiyetini kullanmaya çalıştığını bugün bütün dünya biliyor. Hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın. Bu kirli oyunları tek tek bozacağız. Mücadelemiz bu bölgede, yurt içinde ve yurt dışında terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Bu ülkeyi karalamaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bu kutlu yürüyüşte millete hizmet yolunda aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • kundemacı 18 Şubat 2018 17:13 Birisi ABD' li Generalin Osmanlı Tokadı yemediğini belirtirken değeri Afrin' de teröristlere Osmanlı Tokadı atıyor. Helal olsun karşılarına çıkan herkesi şamar oğlanına çevirdiler. Millet olarak büyük gurur duyuyoruz. Bizimkilerin karşısında kimse ağız açamıyor.

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