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Başbakan Yıldırım'dan Alman tankı açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Alman tankı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin kullandığı "Leopard 2" tanklarının Afrin'de kullanılmasıyla ilgili tartışmalara cevap verdi. Yıldırım, "Gayet tabii ki kullanacağız, biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 19:50 - Güncelleme: 19-02-2018 00:22

Başbakan Binali Yıldırım, "Leopard 2" tipi Alman tanklarının Afrin harekatında kullanımıyla ilgili Almanya'da başlayan tartışmalara cevap verdi. Yıldırım, tankların modernizasyonuyla ilgili de Türkiye'nin çaresiz olmadığını, Almanya dışında alternatiflerinin bulunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Afrin harekatı başladıktan sonra Türkiye'ye verilen tankların modernizasyonuna dair sözleri hakkında Alman Haber Ajansının (DPA) sorularını cevaplayan Yıldırım, "Yani bu noktada biz çaresiz değiliz. Almanya verirse ne ala, memnun oluruz ama bizim alternatiflerimiz her zaman var. Kendimiz de yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Alman tanklarının Suriye'deki harekatta kullanılmalarının yasal olarak sorun teşkil etmediğini belirterek, "Gayet tabii ki kullanacağız. Biz

Afrin'de 2 köy teröristlerden temizlendi

bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız." diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye'de yapılması planlanan "Altay" tanklarının üretimine iştirak etmesini de dilediğini ve bu iş birliğinden her iki tarafın da fayda sağlayacağını kaydeden Yıldırım, "Daha fazla Almanya’ya getirir çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını kısıtlamasının ya da durdurma işlemlerinin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve bu kararları doğru bulmadıklarını belirterek, "Biz NATO üyesiyiz. Almanya da NATO üyesi. Biz bölgemizde NATO sınırlarını koruyoruz." dedi.

Terör örgütlerinin Türkiye topraklarına füzelerle saldırdıklarına da vurgu yapan Yıldırım, "Biz ne yapıyoruz, biz de NATO’nun güney sınırını koruyoruz." ifadesini kullandı.

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"ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE REZERVASYONLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR"

Almanya'da yeni bir hükümet kurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Almanya'yı ziyaret edeceğini söyleyen Yıldırım, "Tabii bir kere hükümet kurulup resmen göreve başladıktan sonra mutlaka üst düzey karşılıklı ziyaretler gündeme gelecektir. Hem Cumhurbaşkanımız gelir hem Sayın Merkel Türkiye'ye gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, her iki ülke dışişleri bakanlarının da daha sıkça bir araya geleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer bazı Türk politikacıların Almanya'da seçim mitinglerine katılmalarını da arzuladıklarını ifade ederek, "Bunu her zaman arzu ederiz. Bizim bu buluşmalarımız Almanya’yı rahatsız edecek şeyler değil." dedi.

Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanlığının Türkiye hakkında yayınladığı seyahat uyarılarının da kısa sürede kaldırılmasını ümit ettiğini, bunun Türkiye'ye giden Alman turistlerin oranını daha da artıracağını kaydetti.

Bu seyahat uyarılarına rağmen 2017 yılında biraz düşme yaşansa da turizmde beklendiği kadar çok gerileme olmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu yıl yüzde 50 arttı. Almanya’dan Türkiye’ye rezervasyonlarda yüzde 50 artış var." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Orhan 19 Şubat 2018 00:13 Bu kafayla olmaz otokar verdiğiniz altay tankını neden hala sürümcemede bırakıyorsunuz.otokarın yaptığı akrepler yollarda taklalar atıyor en ufak bir bomba tuzağında param parça oluyor.tankın her yeri yapıldı bir motoru yapamadık böyle saçma işmi olur.helikopterde de aynısı her haltını yaptık gidip motoru italyanlardan aldık.obüs lerin elektronik kısmı samsungtan yani 1 tuşta gene bizim savaş aletleri tenekeye dönecek

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Binali Yıldırım
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