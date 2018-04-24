Başbakan Yıldırım'dan AKPM'ye sert cevap!

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'deki erken seçimin ertelenmesine yönelik talebine tepki gösterdi.

"AKPM KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Gazecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "AKPM kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak. Türkiye'de seçimler demokrasi şöleninde geçiyor. AKPM önce teröristbaşı Salih Müslüm'ü konuşturmasın" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İSPANYA VE TÜRKİYE BENZER TECRÜBELERE SAHİP"

"Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu eğilimler görüyoruz. Hızlı tren, bankacılık gibi alanlarda ciddi yatırımlar var. Ülkemizde 600'ün üzerinde İspanyol firması var. Terörle mücadele konusunda İspanya ile Türkiye'nin benzer tecrübelere sahip olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye 2016'nın 15 Temmuz'unda darbe girişimiyle yüz yüze geldi. Bunun sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. Buna yönelik İspanya'nın ülkemize verdiği desteği unutmuyoruz. Sayın Başbakan'la İspanya'da da bu terör örgütünün faaliyetlerinin izlenmesi konusunda düşüncelerimizi paylaştık.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ESASTIR"

Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü nettir, toprak bütünlüğü esastır. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de devam eden iç savaş ve oluşan mağduriyetler büyük bir insanlık sorunudur. Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla şunu da yapıyor; Avrupa'nın göçten emniyetli olmasına da katkı sağlıyor. Türkiye, NATO sınırlarını koruma görevini de ifa ediyor. İlişkilerimizi daha ileriye taşıma fırsatı bulacağız."