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Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye terör mesajı

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye terör mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Tillerson'un ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasından sonra iki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceğinin tamamen ABD'ye bağlı olduğunu ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 23:21 - Güncelleme: 14-03-2018 23:21

Başbakan Yıldırım, "ABD, bizim için ciddi tehdit olan teröre karşı net bir tavır sergilemeli ve teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, APA haber ajansına konuştu.

Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerini ayrı görmediğini söyleyen Yıldırım, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkileri kuran ilk ülke olarak o günden bu güne iyi günde de kötü günde de birlikte olduklarını belirtti.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine de değinen Yıldırım, tüm dünyanın Azerbaycan'ın haklı olduğunu kabul ettiğini fakat çözüm konusunda mesafe alınamadığını dile getirdi.

Yıldırım, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında. Bu sorunun çözümü sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü anlamına gelmiyor. Tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için önemli bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE'DEKİ SAVAŞ

Suriye krizi konusundaki soruyu yanıtlayan Yıldırım, Türkiye'nin bu ülkeyle 911 kilometre sınırı bulunduğunu, dolayısıyla orada yaşanan gelişmelerin Türkiye için önem arzettiğini bildirdi.

Suriye'de 7 yıldır iç savaş yaşandığını ve idari boşluk oluştuğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli'nin yaşadığını, onlarla ekmeklerini paylaştıklarını söyledi.

Yıldırım, "DEAŞ, PKK, PYD/YPG gibi örgütler Türkiye'ye tehdittir. Türkiye olarak Suriye'nin bir karış toprağında bile gözümüz yok. İstiyoruz ki o bölgeden ülkemize tehdit sona ersin. Bunun için Afrin'de teröre karşı operasyon yapıyoruz." dedi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Yıldırım, Rex Tillerson'un ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasından sonra iki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceğinin tamamen ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kırmızı çizgileri bellidir. Teröre karşı mücadelede arkasında ABD de olsa Türkiye için farketmez ve gereği neyse yaparız. ABD, Türkiye'de demokratik düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışan FETÖ liderine sahip çıkmamalı ve derhal iade etmelidir. Bizim için ciddi tehdit olan teröre karşı net bir tavır sergilemeli ve teröristlerle iş birliğinden vazgeçmelidir. Türk halkının olumlu kanaatini kazanacak adımlar atmalıdır. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. İlişkilerin geleceğini prensipler belirleyecektir."

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  • Misafir 15 Mart 2018 00:22 Erdoğan’dan ABD’ye son dakika sorusu: Bu üsler burada niye var?.... Tam Bu Arada!_______________ ABD'nin Türkiye'deki 15 üssünün haritası yayınlandı

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