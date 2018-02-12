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Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert sözler Avrupa'ya uyarı

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert sözler Avrupa'ya uyarı

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'ye çok sert çıktı... "Afrin'de kirli bir pazarlık içinde olmayız" diyen Yıldırım, "Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım" ifadelerini kullandı

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 14:05 - Güncelleme: 12-02-2018 15:00

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı... Başbakan Binali Yıldırım ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabulünün ardından düzenlenen ortak basın topantısında, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye ziyareti, Afrin operasyonu ve FETÖ konusunda konuştu... İşte Yıldırım'ın son dakika açıklamasından satır başları...

AB'NİN DE GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ:  Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir.

AB'Yİ MÜLTECİ VE TERÖR DALGASI VURUR: Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız."

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE OLMAZ: Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz.

KİRLİ PAZARLIK İÇİNDE OLMAYIZ: 3,5 milyon Suriyeli canlarını kurtarmak için geldiler. Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız.

ABD AKLINI BAŞINA TOPLAMALI: Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım.

GÖRÜRSE GÖRRÜR GÖRMEZSE... Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

HDP'Lİ BULDAN VE ÖNDER'E SORUŞTURMA: HDP kongresindeki Afrin operasyonu sözleri için HDP EŞ Genel Başkanı Pervin buldan ile milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkındaki soruşturma için de Yıldırım, "Savcılık yapılması gerekeni yapmıştır.'' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • siyaset karışmasın......... 12 Şubat 2018 16:49 Esip gürlemek denir buna ki genelde iç piyasaya hitaptır.!!

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Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

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