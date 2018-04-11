Başbakan Yıldırım'dan ABD - Rusya krizine ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Füzelerimiz geliyor hazır ol Rusya" twiti ve Rusya'nın anında cevabıyla zirve yapan Amerika - Rusya kriziyle ilgili hükümetten en dikkat çeken tepki Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. ABD ve Rusya için "Tweetle birbirlerini tehdit ediyorlar" diyen Yıldırım, "Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" ifadelerini kullandı.

"21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katılan Başbakan Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

- Bölgesel gerilimler belirsizliği artırıyor ve bundan ekonomiler kötü etkileniyor. Terör örgütleri bölgesel istikrara zarar veriyor. Türkiye aralıksız olarak büyüyen bir ülke. Türkiye 2002'den 2017'ye kadar küresel krize rağmen yüzde 5.8 oranında büyümeyi başarmış bir ülkedir.

- Bu terör örgütlerinin dünyanın başına bela olmaması için Türkiye büyük mücadele veriyor. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Amacımız terörü ortadan kaldırmak ve ülkemize gelmek zorunda kalan kardeşlerimizin kendi bölgelerine gitmelerini sağlamak. Bunu başardık.

- Dost ve müttefiklerimizden daha fazla empati bekliyoruz. Yaptığımız fedakarlığın karşılığı bu olmamalı. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler BM'nin daimi temsilcileri bugünlerde daha fazla sorumluluk altındalar.

- Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak?

- Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar."

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