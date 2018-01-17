Başbakan Yıldırım'dan 2023 formülü

Başbakan Binali Yıldırım, "Enerjide dışa bağlı bir ülkeyiz. Sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji strateji hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak" dedi. "HES’ler cari açığımızın kapanması hususunda olumlu katkı sağlıyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak cari açığı azaltacağız" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, enerji sektöründe izlediği politikalar ve hayata geçirdiği yatırımlar ile zirveye emin adımlarla tırmanan Türkiye'nin, sektörün önemli bileşenlerinden hidroelektrik santrali (HES) projelerini, hem kamu hem de özel sektör eliyle hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

Cari açıkta rekor artış!

2017'nin 11 aylık döneminde son 44 yılın en şiddetli kuraklığı yaşandığını, buna rağmen, enerjinin yükselen değerleri HES projelerinden 53 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ifade eden Yıldırım, bu üretimle Türkiye ekonomisine 8 milyar 700 milyon liralık katkı sağladığını bildirdi.

Yıldırım, enerji sektöründeki büyümede Türkiye'nin dünyada, Çin'den sonra ikinci ülke konumunda olduğuna işaret etti.

"Enerji talebi 2 kat artacak"

Türkiye'nin, geçen 10 yıl içinde, enerji talep artışı en hızlı gerçekleşen ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Enerji talebimiz, 2023 yılında şu anki kapasitemizin 2 katı olacak" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Sağlam, dengeli, sürdürülebilir bir enerji stratejisi hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılına kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, enerji arz kapasitesi bakımından Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, her alanda olduğu gibi enerji sektöründe de yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin sahip olduğu önemli enerji bileşenlerinden hidroelektrik potansiyelini yeterince değerlendiremediğine de işaret etti.

"Yerli ve yenilenebilir enerji olan HES'lerin oranını sürekli olarak arttırabilmek için hem kamu hem de özel sektör eliyle var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesine yer veren Yıldırım, şunları belirtti:

"AK Parti hükümetleri 2003-2017 yılları arasında 513 adet HES'i işletmeye aldı. Söz konusu HES'lerin kurulu gücü toplamı 15 bin 86 megavat olup, yıllık enerji potansiyelimiz özel sektör iş birliği ile 95,1 milyar kilovatsaate ulaştı. Üretilen bu enerji ile doğalgaz ithalatından yıllık 15 milyar lira tasarruf yapıldı."

"Yılın 11 ayında ekonomiye 8.7 milyarlık katkı"

Başbakan Yıldırım, 2017'nin 11 aylık döneminde HES'lerden 53 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini belirterek, "HES'lerden üretilen enerjinin payını her geçen gün toplam enerji içerisinde yükseltmeyi başardık. HES'lerden üretilen bu enerji ile ülke ekonomisine 8 milyar 700 milyon lira katkı sağlamış olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor ve enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu nedenle Türkiye açısından HES projelerini hayata geçirmek bir zaruret. Ülkemizin 2016 yılı elektrik tüketimi 278,4 milyar kilovatsaat. Bu rakamın yaklaşık 67 milyar kilovatsaatlik kısmı HES'lerden üretilen elektrikten karşılandı. Böylece 2,5 milyar dolar doğalgaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. Dolayısıyla HES'ler cari açığımızın kapanması hususunda da olumlu katkı sağlıyor. Enerji üretimimizi 2019 yılına kadar 110 milyar kilovatsaate çıkararak, cari açığı azaltacağız."

Yapımı devam eden vizyon baraj projelerinden toplam bin 200 megavatlık "Ilısu Barajı ve HES" ile 558 megavatlık "Yusufeli Barajı ve HES"in Türkiye'nin enerji talebini karşılamada önemli bir yeri olacağını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 civarında olan 'Ilısu Barajı ve HES Projesi' tamamlandığında yılda ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat, fiziki gerçekleşmesi yüzde 65 civarında olan 'Yusufeli Barajı ve HES Projesi' tamamlandığında ise yılda ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretiminin olması bekleniyor. Ilısu Barajı'nın elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 412 milyon dolar, Yusufeli Barajı'ndan ise yaklaşık 450 milyon lira katkı sağlanacak."

Başbakan ayrıca HES projelerinden yaklaşık 13 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını da kaydetti.