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Başbakan Yıldırım: Sorumluluğumuz bitmedi

Başbakan Yıldırım: Sorumluluğumuz bitmedi

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde oluşturulan Başbakanlık Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde konuştu. Yıldırım, ülkeye olan sorumluluklarının bitmediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 20:21 - Güncelleme: 06-07-2018 20:21

Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık görevinin sona erdiğini ancak sorumluluğunun bitmediğini söyledi. İzmir milletvekili olduğunu söyleyen Yıldırım, seçim bölgesindeki insanların sesi, kulağı ve gözü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Yıldırım, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde oluşturulan Başbakanlık Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile ilk karşılaşmalarının İstanbul Teknik Üniversitesinde olduğunu, kendisi öğrenciyken, Eroğlu'nun, inşaat fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığını dile getirdi.

Bakan Eroğlu ile oradan başlayan tanışmalarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde devam ettiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, İstanbul'un susuzluktan kavrulduğu bir zamanda Eroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde çok büyük işler yaparak en büyük sorunu hallettiğini söyledi.

"HENÜZ DAHA UMUDUNU YİTİRME"

Başbakan Yıldırım, Bakan Eroğlu'na, "Senin bakanlıkta, henüz daha umudunu yitirme. Parçalandı, birleşti, en sonunda tekrar sen çıktın piyasaya. Bu sefer de Allah kerim diyelim." dedi. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı.

"Bizim işimiz yatırım. Biz çok iyi konuşmasını beceremeyiz ama iş yapmasını iyi yaparız. Hayatımız proje üretmekle geçti. Projeleri hayata geçirdik. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran çalışmalarda hep beraber olduk. Bütün bu işlerin başarılmasında, Cumhurbaşkanımızın liderliği var. Onun dirayeti var. Onun ortaya koyduğu vizyonlar, hedefler bizim için en önemli kaynak oldu ve bu noktalara geldik. Bugün Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha farklı, güçlü bir yerde."

YENİ HÜKÜMET PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yeni bir dönem başladığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümetini, bir numaralı hükümetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü milletle paylaşacağını ve yeni dönemin başlayacağını hatırlattı.

Yıldırım, "Bundan sonraki dönemde Başbakanlık bitti ama sorumluluğumuz bitmedi. Ülkeye sorumluluğumuz devam edecek. Ben İzmir Milletvekiliyim. En azından seçim bölgemdeki insanların sesi, kulağı ve gözü olmayı sürdüreceğim." dedi.

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