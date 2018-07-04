  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Başbakan Yıldırım: Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir

Başbakan Yıldırım: Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personeline veda ziyaretinde konuştu. Yıldırım, ''Yeni sistemin kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu'' ifadesini kullandı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-07-2018 20:51 - Güncelleme: 04-07-2018 00:41

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personeline veda ziyaretinde konuştu. Yıldırım, ''Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır'' dedi. Yıldırım, ''Yeni sistemin kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu'' ifadesini kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık personeline veda ziyaretinde bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, ''Darbe anayasası yürütmede iki başlılığa sebep olmuştu. Bu durum çoğu kere anlaşmazlık çıkmasına sebep olmuştu. Bu anlaşmazlığın en belirgin özelliği 2001 ekonomik krizinde Anayasa kitapçığının fırlatılması olmuştur. Cumhuriyet döneminde 65 hükümet kurulmuş. Benim dahil olduğum 27 başbakan görev yapmıştır. Kanun, KHK ülke ihtiyacına uygun şekilde hazırlanmış ve Meclis'in gündemine taşınmıştır'' dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Yıldırım, ''15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele amacıyla yürürlüğe konan KHK ele alınmış ve olaya hukuki açıdan mücadele edilmiştir. O gece Çankaya sabaha kadar önlemleri ve yapılacak işleri koordine etmiştir. Başbakanlığın bu görevleri etkin şekilde yerine getirmesi donanımlı, ehliyetli personel sayesinde mümkün olmuştur, yani sizler sayesinde başarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

''SİSTEM ÇÖZÜM ÜRETEMİYORSA DEĞİŞTİRMEK FARZ HALİNE GELMİŞTİR''

Başbakan Yıldırım yeni sisteme dair şunları söyledi:

''Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kendisine siyasi sorumluluğu da beraberinde getirmiştir. Sistem kriz üretiyor çözüm üretemiyorsa onu değiştirmek farz hale gelmiştir. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etmiş ve demokrasi ile milli iradeye direnç gösteren vesayet sistemi millet eli ile sona ermiştir. Yeni sistemde iki başlılık ortadan kalkacak. Vesayet odakları ile terör ile daha etkin mücadele mümkün hale gelecektir. Sistemde milli irade demokrasi daha da güçlenecek. Yürütme artık cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tarafından gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanımız da halka karşı doğrudan sorumlu olacaktır. İnanıyorum ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için, geleceğimiz için çok hayırlı iş olmuştur.

Bizim bu çalışmalarımızda en büyük fedakarlığı yapan ailelerimize çocuklarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum.  Şunu  da ifade etmek isterim. Hiç bir mesai arkadaşımızın endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepimiz başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumları ve pozisyonlarında sorumlulukları, hizmetleri devam edecek. Bir değişim yaşıyoruz. Bütün arkadaşımızın hakkının hukukunun korunması sırf bir hayal kırıklığı yaşanmamasıdır.''

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başbakan Yıldırım: Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 22:51 Sanki yeni bir sistem geldi,Ataturk un Cumhuriyeti yikildi algisi yapiliyor.Iktidar degistigi gun,baskanlik diye dayatilan amerika sistemi ayni gun yok olacak.Bunu herkes biliyor.Simdilik baskanlik varmis gibi olacak,zaten kimse bilmiyor ki,nedir baskanlik.

    CEVAP YAZ 6 4
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro