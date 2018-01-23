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Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde dikkat çeken detay

Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde dikkat çeken detay

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşme sona erdi. Başbakan Yıldırım görüşme sonrasında, "Şu ana kadar asker kaybımız yoktur" dedi. CHP liderinin görüşmeden kırmızı bir dosya ile ayrılması dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 19:03 - Güncelleme: 23-01-2018 00:03

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün bir araya geldi. Görüşmede Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı detaylı bir şekilde ele alındı. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşme 50 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada görüşmenin verimli geçtiğine vurgu yaptılar.

"Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar, en büyük arzumuz burunları kanamadan ülkelerine dönmeleridir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliği çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemizi zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Askerlerimiz terör örgütünü cezalandırırken Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı yapıyor" dedi. CNNTürk'ün haberine göre, CHP lideri Çankaya Köşkü'nden kırmızı bir dosyayla ayrıldı. Dosyada operasyona ilişkin detaylar olduğu tahmin ediliyor.

ASKERİ KAYIP YOK

Şu ana kadar bir asker kaybımız olmadığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım da Kırıkhan'da bir TEDAŞ görevlisinin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun bir barış harekatı olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin hassasiyetinin öncelikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı ve zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi olduğunu" belirtti. Yıldırım, "Kısa süre içerisinde bu harekatı tamamlayıp hem Afrin'de yaşayan insanların huzura kavuşması hem de ülkemize, sınırlarımıza ilçelerimize yapılan saldırıların tamamen ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile de geçtiğimiz cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2018 21:42 kk dersini iyi çalış.dosyada yazılanları ezberle..imtihana gireceksin..

    CEVAP YAZ 2 5
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