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Başbakan Yıldırım Edirne'de müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım Edirne'de müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul- Edirne arasını 1 saat 15 dakikaya indirecek hızlı tren projesi için ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 16:00 - Güncelleme: 30-12-2017 16:00

Başbakan Yıldırım Edirne'de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bir de proje müjdesi verdi. Başbakan Yıldırım, "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika." ifadelerini kullandı.

İstanbul Halkalı ile Edirne hattını bağlayacak ve yeni bir rotada gidecek hızlı trenin saatte 200 km hızla 1 saat 15 dakikalık sürede taşıma yapacak. En az 3 yıl sürecek proje bitiminden itibaren 6 ay boyunca test edildikten sonra hizmete girecek.

SÜRE 1 SAAT KISALACAK: Edirne Valisi Günay Özdemir daha önceden yaptığı açıklamalarda "Hızlı trenin bu sene içerisinde ihalesi yapılacak. 2020 yılında hizmete girdiğinde İstanbul'a ulaşım 45 dakika veya 1 saate düşecek. Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman, Çanakkale'den İstanbul'a gelen ulaşımın yine Keşan-Tekirdağ bölgesinden geçerek İstanbul ve İzmir'le böyle bir bağlantımız olacak. Tarihteki İpek Yolu güzergahları ve ekonomik anlamdaki güzergahlara bakıldığında, Edirne hem hızlı trenle hem de diğer ulaşım araçlarıyla, üçüncü köprünün yapılmasından sonra çok daha dünya ile entegre olmuş şehir olacak" ifadesinde bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 21:52 Samsun-Ankara ne oldu hiç bir haber bile yapılmıyor bir şey söylenmiyor. neden karadenize yatırım yapılmıyor. yerli oto fabrikası Samsuna yakışır. milli mücadelenin ateşlendiği yer. 1919-2019 yüzüncü yılında Samsuna bu jesti yapın. ey devletim.

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