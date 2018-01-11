Başbakan Yıldırım direksiyon başında çocukluğunu anlattı

Başbakan Yıldırım direksiyon başında çocukluğunu anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, 80'li yılların efsane otobüsü "302"nin kaptan koltuğuna oturdu. Otobüs işletmeciliğinden taksiciliğe, çocukluğundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştığı yıllara kadar olan hayat hikayesinin pek de bilinmeyen detaylarını anlattı.

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Başbakan Yıldırım direksiyon başında çocukluğunu anlattı

Başbakan Yıldırım direksiyon başına geçti, keyifli yolculuk başladı. 10 kardeş olan Başbakan Yıldırım, Erzincan Refahiye'nin Kayı Köyü'nde doğdu, ilkokulu da köyde okudu. Gemi mühendisi olduğunu, denizciliğini herkes biliyordu ama öncesinde otobüs işletmeciliği yaptığını, iş hayatına çok farklı alanlara katıldığını ilk kez anlattı. Başbakan Yıldırım, "Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978’de bir otobüs aldık. 1984’e kadar bu işi yaptık. 80'li yıllarda İstanbul'da ticari taksimiz vardı iki tane, taksicilik yaptık, parke imalatçılığı yaptık. Sonra da denizcilik işine girdik" dedi.

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Başbakan Yıldırım direksiyon başında çocukluğunu anlattı

Gezgin Wilco Van Herpen "Kaç senedir araba kullanmadınız?" diye sordu, Başbakan Yıldırım çok uzun süredir kullanmadığını söyledi: "Yaklaşık 15 senedir doğru dürüst araba kullanmadım. Bakanlık, başbakanlık döneminde çok imkan olmuyor. Bu benim için iyi bir fırsat oldu. Ayrıca bu otobüsün benim için çok büyük anlamı var. Büyük bir sürpriz oldu bana."

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Başbakan Yıldırım direksiyon başında çocukluğunu anlattı

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti ülkesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'de herkesin her şey olabilmesi mümkün. Okumuşum gayret etmişim Allah nasip etmiş bu görevlere gelebilmişim bir engel yok" dedi. Ulaştırma Bakanlığı döneminde dev projelere imza atan Başbakan Yıldırım olunca yeni havalimanı da gündeme geldi. 3. Havalimanının 2. ve 3. etabı açılınca yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkacağını söyledi.

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