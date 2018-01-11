Başbakan Yıldırım direksiyon başında çocukluğunu anlattı

Gezgin Wilco Van Herpen "Kaç senedir araba kullanmadınız?" diye sordu, Başbakan Yıldırım çok uzun süredir kullanmadığını söyledi: "Yaklaşık 15 senedir doğru dürüst araba kullanmadım. Bakanlık, başbakanlık döneminde çok imkan olmuyor. Bu benim için iyi bir fırsat oldu. Ayrıca bu otobüsün benim için çok büyük anlamı var. Büyük bir sürpriz oldu bana."