Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi saat 21 itibariyle başladı.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 21'de başladı.

Partisinin Zonguldak İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, sınırdaki son gelişmeler için "Türkiye buna göz yumar mı, Türkiye terör örgütlerine pabuç bırakır mı? Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" demişti.

Partisinin Kızılcahamam Kampı'nda bulunan Bahçeli de Afrin harekatına ilişkin açıklamasında "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" ifadelerini kullanmıştı.

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