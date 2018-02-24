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Başbakan Yıldırım: Darbecilere dünyayı dar ettiniz

Başbakan Yıldırım: Darbecilere dünyayı dar ettiniz

AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi öncesi Kadir Has Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 18:51 - Güncelleme: 24-02-2018 18:51

Başbakan Yıldırım "Biz Kayseri'nin yiğit insanlarına güveniyoruz. Alçaklara asla geçit vermezler. İndiniz meydanlara o gece darbecilere dünyayı dar ettiniz. Al yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Darbecilere darbeyi vurdunuz" dedi.

Kayseri'nin bu kutlu yolculukta yolun ilk başında hep kendileriyle beraber olduğunu, AK Parti kurulduğunda yüzde 54'le "yola devam" dediğini ve Kayseri'nin diğer seçimlerde de AK Parti'ye en güçlü desteğini verdiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, bugün Kayserililerle bir araya geldiklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Bugün düğün günü. AK Parti kongreleri, başka partilerin kongrelerine benzemez. Büyük kongrelerinde bile başka partiler, AK Parti'nin Kayseri İl Kongresi'nde gösterdiği coşkuyu bile gösteremez." ifadesini kullandı.

"Kayseri denilip geçilemeyeceğini" vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kayseri, ilk uçak fabrikasının kurulduğu şehridir. Kayseri fabrikalarıyla sanayi tesisleriyle Türkiye'nin kalkınma, ticaret ve sanayi hamlesinin başladığı şehirdir. Kayseri bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Bugün 2023 hedeflerine giderken, Kayserili kardeşlerimizin vizyonu, çalışkanlığı bizim en büyük güvencemizdir. Bizi darbeler yıkamadı. Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi yok edemediler. 15 Temmuz'da alçaklar harekete geçtiğinde Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş hemen beni telefonla aradı. 'Ne yapalım Başbakanım. Durum nedir?' dedi. Dedim ki biz Kayseri'nin yiğit insanlarına güveniyoruz. Alçaklara asla geçit vermezler. İndiniz meydanlara ay yıldızlı bayrağımızla meydanlara indiniz o gece darbecilere dünyayı dar ettiniz. Al yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Darbecilere darbeyi vurdunuz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Şubat 2018 20:48 sayın başbakanım sizde mezar edin ipte sallandırın halen darbe sanki dün yapılmış gibi ve onlar hayatta olduğu müddetçe biz rahat etmeyecez kndimizi yenilmiş gibi hissediyoruz lütfen bari içindeki katilleri suçları kesinkes belli olanları idam edin bizim paramızla besleniyorlar zorumuza gidiyor

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