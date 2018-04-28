Başbakan Yıldırım: Çatı çöktü altında kaldılar

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım'ın gündeminde muhalefet partilerinin ittifak çalışmaları ve ortak aday girişimleri vardı.  Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Bugünlerde yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı bir tezgahla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti, kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu."

"Cumhuriyet Halk Partisi aday bulamadı mı? Bir çatı kurmaya çalıştılar o çatı da çöktü. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında çatı altında buluşmaya çalıştılar, o çatı çöktü altında kaldılar."

"Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok."

 "Kemal bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilmek sende bağışıklık yaptı, bağımlılık yaptı. Onun için 'erken seçim' diyorsun. Bağımlılık kötü bir şey. Seni bu bağımlılığından kurtarmak istiyoruz. Onun için de 24 Haziran'da artık bu iş bitiriyor, bir dönemi kapatıyor ve yeni bir dönemi açıyoruz."

  • Güncel 28 Nisan 2018 16:09
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