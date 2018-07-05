Başbakan Yıldırım canlı yayında konuşuyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanan Yıldırım'a, çiçek takdim edildi. Karşılamada, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da hazır bulundu.