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Başbakan Yıldırım: 'Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur'

Başbakan Yıldırım: 'Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur'

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan resepsiyonunda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar ile ilgili, "Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur" dedi. TBMM'deki gergin oturumla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Her şeyi hoş görürüm yalana tahammül edemem" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 20:06 - Güncelleme: 23-04-2018 20:16

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Yıldırım, Genel Kurul’da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER İÇİN: "YERSEN"

Başbakan Yıldırım, CHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de "Yersen" ifadesini kullandı.

"BUNU GÜL'E SORMAK DAHA İYİ OLUR"

Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar ile ilgili, "Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur" dedi.

"BİR ÇOK ŞEYİN İLKİ OLACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" ifadesini kullandı.

"Neler değişecek?" sorusunu ise, "Hiçbir şeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder" diye yanıtladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Sanjak 23 Nisan 2018 20:50 Kılıçtaroğlunun aday olmaktan korktuğu bir seçimde aday olacak kurban aranıyor bir zamanlar rahşan affından kurtulan kemal k 15 vekili kiraya verip demokrasi diyor ya seçmen chp ye oy vermiş vekil yapmış sen fetönün parçaladığı mhp den çikma akşenere vekil veriyorsun bununla övünurken kendi dokunulmazlığıni kurtarma peşinde bu chp seçmeni bunu anlayamıyorsa diyecek bir sey yok

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