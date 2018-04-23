Başbakan Yıldırım: 'Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur'

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Yıldırım, Genel Kurul’da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER İÇİN: "YERSEN"

Başbakan Yıldırım, CHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de "Yersen" ifadesini kullandı.

"BUNU GÜL'E SORMAK DAHA İYİ OLUR"

Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar ile ilgili, "Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur" dedi.

"BİR ÇOK ŞEYİN İLKİ OLACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" ifadesini kullandı.

"Neler değişecek?" sorusunu ise, "Hiçbir şeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder" diye yanıtladı.