Başbakan Yıldırım: Bu ne ahmakça bir şey

Başbakan Binali Yıldırım Balıkesir'de yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin: ''Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilen de bilmeyen de konuşuyor, ahkam kesiyor. Ana muhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir, bu ne aymazlıktır. PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar.'' diyerek CHP'ye yüklendi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Balıkesir 6. Olağan İl Kongresinde bir konuşma yaparak Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son gelişmelere değindi. İşte o konuşmadan öne çıkan detaylar:

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Kuvayımilliye şehri Balıkesir'deki vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

"Hiçbir milletin, hiçbir ülkenin düşmanı değiliz. Her insana, her topluluğa gönlümüz, dostluğumuz açık." diyen Yıldırım, milletin, 15 yıldır Türkiye'nin yönetimini ak kadrolara emanet ettiğini, Türkiye'nin daha ileri gitmesi, güzel hizmetlerle buluşması için milletle el ele vererek dünyada örneği görülmeyen başarıya imza attıklarını söyledi

GÜVEN YÜKSELDİ



AK Parti iktidarlarından önce Türkiye'de ihracat yapan yalnızca 12 il bulunduğunu, bugün 81 ilde ihracat yapıldığını belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomiye güven 2018 ocak ayında 2017 aralık ayına göre 10 puan daha yükseldi, yüzde 95'ten 105'e çıktı. Nereden nereye. Çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Tarımsal destekleri 15 yılda tam 7 kat artırdık. 2002'de Türkiye'nin 1 yıllık tarımdan elde ettiği gelir 37 milyar liraydı. 2016'da bu rakam 162 milyar liraya çıktı. 15 yıl önce Türkiye tarım üretiminde Avrupa'nın dördüncü ülkesiyken bugün bir numarası oldu. Birinci ülkesi konumuna yükseldi.

Geçtiğimiz yıl gübrede KDV'yi kaldırdık. Mazot desteğini ilk defa iktidarımızda uygulamaya soktuk. 2018'de mazot desteğini daha da artıracağız. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden inşallah. Tarım ihracatımız 15 yılda 4 kat arttı. Bunlar nasıl oldu? Öyle durup dururken, boş boş konuşurken olmadı. Bir yandan vesayetle darbecilerle kumpasçılarla terörle mücadele derken diğer yandan milletimizin yıllardır hasret kaldığı hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik. 'Bu ülkenin sahibi millet değil benim.' diyen vesayet örgütleriyle göğüs göğüse mücadele ederek bugünlere geldik."

90'DAN FAZLA ROKET GELDİ



Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilen de bilmeyen de konuşuyor, ahkam kesiyor. Anamuhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir, bu ne aymazlıktır. PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı sözüm ona insan hakları örgütleri; PYD, PKK, DEAŞ, bunların Afrin bölgesinde yaptığı zulümleri, katliamları, işkenceleri görmezden geliyor ve Türkiye'ye nasihat ediyorlar. 'Aman sivil katliamlar olmasın.' Sivil katliamı kim yapıyor? Harekat 15'inci gününde, Afrin bölgesinden Kilis'e, Hatay'a, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a 90'dan fazla roket geldi. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralımız oldu. Sivillerin zarar gördüğü tek ülke varsa o da Türkiye'dir."