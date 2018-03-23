Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cebeci Camisi'nde kıldıktan sonra Kutlugün Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cebeci Camisi'nde kıldıktan sonra Kutlugün Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Caddedeki çay ocağı işletmecisi ve manavla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından bir berber dükkanına girdi. Berber koltuğunda oturan vatandaşa "Saç mı sakal mı?" diye soran Yıldırım, saçını kestireceğini söyleyen vatandaşı, berberden istediği makasla tıraş etti.

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Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Yol üzerindeki bir bankta dinlenen kadınların yanına oturan Yıldırım, bir süre sohbet ederek, kadınların yaptığı el işi çantayı inceledi.

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Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

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