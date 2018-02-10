Başbakan Yardımcısı Işık'tan önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in programında gündeme dair soruları yanıtladı. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'deki durum, Avrupa ve ABD ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrin operasyonunun ne zaman bitececeği ile ilgili olarak Işık, Zeytin Dalı Harekatı'nın 'tehdit ortadan kalkana kadar' süreceğini açıkladı. Işık, Türkiye'nin emrivaki kabul etmeyeceğini de vurguladı. Işık, Afrin operasyonun başından bu yana 1141 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Afrin operasyonunun STK'lardan da destek gördüğünü bildiren Işık, Zeytin Dalı Harekatı'nın 'Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana toplum nezdinde en büyük desteği gören operasyon olduğunu ifade etti.

Işık, Afrin operasyonunun Avrupa'nın da çıkarlarına olduğunu belirtirken, "bölgede terör örgütünün temizlenmesine karşı çıkanların gelecekte aynı durumu yaşayabileceklerini düşünmesi lazım" dedi.

ABD TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU UYGULAYACAK MI?

Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak ABD'nin bir ambargo ihitmali olduğu sorusu üzerine Işık, 'Böyle bir ambargonun konulması pek mümkün değil ama S-400 satan şirketi ABD ambargoya aldığı zaman Türkiye'nin bundan etkilenme ihtimali var' dedi. Hakan Çelik'in peki bu durum Türkiye'nin S-400 almasını engeller mi sorusu üzerine ise Işık, 'Böyle bir olasalık görmüyorum' yanıtını verdi.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Işık, "Bölge temizlendikten, şartlar düzeldikten sonra Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini düşünüyorum" dedi. Işık, bu rakamın 2-3 milyonu bulabileceğini öne sürdü.

ESAD'LA GÖRÜŞME

Işık, 'Esad kim? Türkiye neden Esad'la irtibatı kesti. Cumhurbaşkanı istediği için mi? Hayır. Esad nedeniyle 1 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan bir adamla bu kadar görüşmek istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na sormak istiyorum. Türkiye ile biliyorsunuz Suriye'nin ilişkileri gayet iyiydi. Ama ne zamana kadar. Masum insanların üzerine bomba yağdırana kadar. Niye değişti? Esad katliam yaptırınca... Türkiye, Esad'a karşı haklı bir tavır koydu. Bu durumun insani değerler açısından nasıl bir izahı olabilir? Şunu da sormak lazım Esad'ın ipleri kimin elinde? E zaten Türkiye, Rusya ile görüşüyor. Bir çözüm varsa İran-Rusya ve Türkiye arasında kurulabilir." Şunu da bilin Suriye demek Esad demek değildir. Milyonlarca insanı evinden barkından etmiş bir cani için Türkiye'yle mutlaka diyalog kurmalı derseniz sizin insaniyetinizi sorgulamak gerekir. Biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz ama bu Esad'la sağlanamaz."

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE İTTİFAK İHTİMALI

Işık, Hakan Çelik'in sorusu üzerine 'Saadet Partisi ile ittifak kolay değil ama imkansız da değil' ifadesinde bulunurken, Merak Akşaner'in sözleri üzerine 'HDP ile olası ittifak' ihtimalini değerlendirdi. Işık, HDP'yi Kandil'in sözcüsü olmakla suçlarken, AK Parti için böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını dile getirdi.

RTÜK TARTIŞMASI

Işık, internette yayın yapan Youtube, Netflix gibi platformların RTÜK'e bağlanması ve yeni düzenlemeler hakkında, "RTÜK şu anda televizyonda hangi yetkiye sahipse internet platformlarında da aynı etkiye sahip olacak. İnternette hukuki boşluk oluştu. Gerek gençlere çocuklara ve ülkenin milli değerlerine yönelik tehditlere karşı harekete geçecek. Bunu özgürlükleri sınırlayıcı bir girişim olarak düşünmeyin. Televizyondaki düzenlemelerin aynısı, internet radyo ve televizyonunda da geçerli olacak. İlave ücret ve yayın sınırlanması gibi bir şey söz konusu değil." dedi. Işık, RTÜK'ün kapatma kararı hakkında ise, 'İnternette de televizyondaki yetkilerin aynısı kullanabilecek" açıklamasını yaptı.