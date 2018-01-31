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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan mor beyin ve KHK açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan mor beyin ve KHK açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, mor beyin programıyla bylocka yönlendirilerek kullanıcı gibi gösterilen kişilerden cezaevinde tutuklu kimsenin kalmadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 11:47 - Güncelleme: 31-01-2018 11:47

Başbakan Yardımcısı Bozdağ mor beyin mağdurları ve KHK ile ihraç edilenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozda şöyle konuştu: "Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var."

OHAL Komisyonu'nun kararlarını da değerlendiren Bozdağ şunları söyledi:

"Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişi müracaatta bulunmuş. Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar."

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN SAYISI 107 BİN 174 KİŞİ

"Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 13:22 böyle yok deyince bitiyormuki mağduriyetler,var malesef mağduriyeti devam eden insanlar.hatta mağdur değiller artık rezil durumdalar

    CEVAP YAZ 6 2
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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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