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Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan idam çıkışı

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan idam çıkışı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ idam çağrılarına ilişkin, "Meclis irade ortaya koyarsa gelebilir" dedi. Akdağ , hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır birtakım hükümlerin bulduğunu da anımsattı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 21:38 - Güncelleme: 04-07-2018 21:38

Türkiye'yi sarsan küçük kız ölümlerinin ardından idam sesleri tekrar yükseldi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ idam çağrılarına ilişkin, "Meclis irade ortaya koyarsa gelebilir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ , çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclisin iradesi olacaktır" dedi.

Recep Akdağ, cinsel istismar tasarısı ve idam konusuna ilişkin de şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK ELE ALACAĞI KONULARDAN BİRİSİ"

Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa, zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır.

"ÇOK AĞIR CEZALAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BİRTAKIM HÜKÜMLER BULUNUYOR"

İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ , hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • MİSAFİR 04 Temmuz 2018 23:30 BENCE GELMELİ ..HEMDE HEMEN ..AMA HERKES İÇİN..KİM OLURSA OLSUN..

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