Başbakan Türkiye'deki Afrinli sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Murat Reis Denizaltısı ilk kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili konuştu. Yıldırım Türkiye'de misafir edilen yaklaşık 350 bin Afrinlinin operasyondan sonra topraklarına döneceğini söyledi. Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

350 BİN AFRİNLİ MEMLEKETLERİNE DÖNECEK: Alan terör örgütlerinden yerleşim yerleriyle köyleriyle bir bir temizlenmektedir. Ve inşallah tamamen PKK, PYD, YPG, DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden barklarından ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek orada huzur içinde yaşamlarını devam ettirecekleridir.

BİR TAKIM TEZGAHLAR PEŞİNDELER

Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege’de Akdeniz’de bir takım komplolar bir takım tezgahlar peşindeler.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ TEHDİDİ BERTARAF EDECEK

Buradan açık ifade ediyorum... Şartlar ne olursa olsun, Türkiye, deniz kuvvetleri olarak her hal ve şartta her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Kimse yanlış hesap yapmasın.

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