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Başbakan hiç bu kadar sinirlenmemişti! 15 Temmuz kavgası

Başbakan hiç bu kadar sinirlenmemişti! 15 Temmuz kavgası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” deyince Başbakan Binali Yıldırım, "O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara 'alçakları vurun' demiştir.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 15:21 - Güncelleme: 23-04-2018 15:59

TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumunda Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında çok sert bir 15 Temmuz gecesiyle ilgili sert bir tartışma yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, CHP’li Özgür Özel’in “Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” şeklindeki sözleri üzerine çok sinirlendi ve oldukça sert bir ses tonuyla cevap verdi.

Binali Yıldırım şunları söyledi: "Burada anamuhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gecenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara 'Alçakları vurun' demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 16:08 Bu bir bayrak yarışıdır.Herkes arkadan gelene bayrağı vermek durumundadır.Sportmenlik kazanmak kadar kaybetmeyi de kabullenmek demektir.Kaldı ki daha kimin kazanacağı dahi belli değildir.Yüce mevla hayırlısını versin...

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