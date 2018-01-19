Başbakan görevi başında sevgilisinden hamile kaldı

Başbakan görevi başında sevgilisinden hamile kaldı

Yeni Zelanda'da koalisyon hükümeti başbakanı ve 'Önce Yeni Zelanda Partisi başkanı Jacinda Ardern hamile olduğunu açıkladı. Ardern, suikast sonucu öldürülen Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olacak.

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Başbakan görevi başında sevgilisinden hamile kaldı

Haziranda doğmasını beklediği ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten 37 yaşındaki Ardern, "Başbakan ve anne olacağım" ifadelerini paylaştı. Ardern, hamileliğini 'güzel bir sürpriz' olarak anlatırken "Clarke ve ben haziran ayında iki şapka giyen birçok anne babaya katılacağımız için heyecan duyuyoruz" dedi.

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Başbakan görevi başında sevgilisinden hamile kaldı

Sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Auckland'daki evinin önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ardern, hamilelikte sabah bulantılarının bu kadar kötü olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Kendimi iyi hissetmediğimi söyleyebilirim" dedi.

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Başbakan görevi başında sevgilisinden hamile kaldı

Sputnik'in aktardığı habere göre açıklama esnasında Ardern'in erkek arkadaşı Clarke Gayford da bebeğe evde kendisinin bakacağını ve bu rolü dört gözle beklediğini söyledi. Gayford, "Beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum, oldukça heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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