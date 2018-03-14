Başbakan: Fakıbaba'nın sözleri yanlış anlaşıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan, Tarım Bakanı'nın şeker fabrikalarıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek kamu kurumlarının özelleştirmeye talip olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

CHP'NİN 'BOYKOT' ÖNERİSİ: Seçim güvenliği vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. İradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

MECLİS'İN PAZARTESİ ÇALIŞMASINA ELEŞTİRİLER

FAKIBABA NE DEMİŞTİ? "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümettir.

Gruplar kendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarını kendi aralarında karar verdiler. Pazartesi çalışıldı. Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

TILLERSON'IN GÖREVDEN ALINMASI

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir.

Son zamanlarda ABD ile bazı sıkıntılar yaşamamız sır değil. Terör örgütleri adeta ABD'nin koruması altında.

Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki gerçekleştirilir.

FAKIBABA'NIN AÇIKLAMALARI

Kendisiyle konuştum, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Bizim sektörü özelleştirirken başka bir kurum marifetiyle talip olmamız söz konusu değil.