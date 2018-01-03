Başbakan Binali Yıldırım'ın acı günü

Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlu Abdullah Yağız'ın cenaze törenine katıldı. Okmeydanı Halil Rıfat Paşa Camii'nde kılınana cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ile Yağız ailesinin yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

"AİLEMİZ ADINA HEPİNİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM"

İHA'nın haberine göre, kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım "Dayımızın oğlu hacı Abdullah Yağız'ı hakkın rahmetine uğurluyoruz. Uzaktan yakından bu cenaze namazına iştirak eden tüm dost akraba, kardeşlerimize de Allah razı olsun. Ülkemizin milletimizin dirliği için hayatlarını seve seve veren şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Bu dünya geçici. Az önce hocamız çok güzel nasihat etti. Dünyada çalışacağız çabalayacağız. Ama ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Ailemiz adına hepinize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın da omuz verdiği Yağız'ın tabutu cenaze aracına taşındı. Yağız'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.