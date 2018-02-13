Başbakan Binali Yıldırım 81 ilde 81 Kızılay Anaokulu programı açılış töreninden konuşuyor. Başbakan'ın konuşmasını aşağıdaki flaş playerdan takip edebilirsiniz....
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar! haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri FakülDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER