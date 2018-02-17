Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken görüşmeler

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşmesinde, ikili konuların yanı sıra güncel bölgesel meseleler de ele alındı. Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak Bulgaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkileri ve iş birliğinin, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirilmesinin arzulandığı vurgulanarak, ikili ziyaretlerde son dönemde elde edilen ivmeden duyulan memnuniyet ifade edildi. Görüşmede, AB Dönem Başkanı olarak Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yapıcı katkılarının önem arz ettiği vurgulandı.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞME

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Başbakan Binali Yıldırım ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin görüşmesinde, Türkiye'nin, ekonomik yaptırımların etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Görüşmede, mükemmel düzeyde seyreden siyasi ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye'nin, kardeş Katar halkının günlük yaşamını olumsuz etkileyen ekonomik yaptırımların etkilerinin hafifletilmesini teminen Katar ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceği vurgulandı.