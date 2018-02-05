Başbakan Binali Yıldırım Kilis'te konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi verdi, bugüne kadar sınırdan Hatay ve Kilis'e 94 roket atıldığını ve 7 sivilin şehit olduğunu söyledi. Afrin harekatıyla ilgili kara propaganda yapıldığına dikkat çeken Yıldırım, "Müttefiksek çapulcuların sözlerine itibar etmeyeceksin" diye konuştu.

Dün incelemelerde bulunmak için gitti Kilis'te akşam saatlerinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket saldırısı düzenlendiğini açıklayan Yıldırım, saldırılarda 7 sivilin şehit olduğunu ifade etti. Yıldırım şöyle konuştu:

'Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz.

"BAZI ÜLKELER TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ TUTUYORLAR"

Türkiye bu bölgede barışın, istikrarın adresidir. Türkiye sadece 81 milyon vatandaşının geleceği için değil aynı zamanda güneyinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşlerinin veya farklı etnik gruba mensup kardeşlerinin geleceği için de büyük bir mücadele vermektedir.

Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin ne yazık ki bu terör örgütleriyle iş tutuyor olması milletimizi ve bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle buradan diyoruz ki bu terör örgütleriyle düşüp kalkmaktan vazgeçin. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan aşağılık terör örgütleriyle hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da güvenini kazanamazsınız.

"FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE BARIŞ VAR HUZUR VAR"

Türkiye dostluğuna çok önem verir ama ülkemize husumet eden düşmanlık yapanlarda şunu iyi bilsinler ki bu da karşılık kalmaz. Nitekim kalmıyordu.

Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus'tan Azez'e kadar iki bin kilometre karelik bir alandaki bu topraklarda huzur var kardeşlik var. Bölgedeki valilerimiz görevlilerimiz oraya dönen 100 bin civarındaki Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Hastaneler faaliyete geçti, okullar açıldı insanlar Suriye'deki iç savaşın doğurduğu o şoktan kurtuldu artık yerleşir hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye bu bölgelere barış getiriyor, huzur getiriyor kardeşliği tesis ediyor."

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