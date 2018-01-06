Başbakan Binali Yıldırım çiftçiye müjdeyi verdi!

Başbakan Yıldırım Kırşehir'de yaptığı konuşmada; "Tarım desteklerini 7 kat arttırdık. Kırşehir hayvancılık alanında büyük mesafe aldı. Kırşehir'i desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçimize desteğimiz sürecek. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek müjde verdi.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

2017'de 157 milyar dolar ihracatını aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk. İnşallah o hedefi de aşacağız.

ÇİFTÇİYE DESTEK SÖZÜ

Tarım desteklerini 7 kat arttırdık. Kırşehirhayvancılık alanında büyük mesafe aldı. Kırşehir'i desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçimize desteğimiz sürecek. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.

Terörde büyük mesafe aldık. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız dedik. Çok şükür artık güvenlik kuvvetlerimizin varlığını en iyi şekilde hissediyoruz. Bayrağımız vatan toprağının her köşesinde dalgalanıyor. Turizmde 15 Temmuz sonrası kaybettiğimiz pazarı kazanıyoruz.

TURİZMDE TELAFİ YILI

Özellikle 2016 yılının Ocak ve Kasım aylarında yüzde 28 oranında kayıp yaşanmıştı. 2017 yılında bunu telafi ettik ve 32 milyon turist sayısına ulaştık.

İRAN'DA YAŞANAN OLAYLAR

Bazı ülkeler var rahat durmuyor. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar.

Başbakan konuşmasında, "İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla kabul etmeyiz hoş görmeyiz. Bir an önce komşumuzun istikrarına kavuşmasını diliyoruz. Türkiye kendi hukuku kadar komşularının da hukukunu korumaya çalışıyor. " ifadelerine yer verdi.